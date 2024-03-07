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        Vinçle taşınan kapı, 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü; o anlar kamerada

        MARDİN'de14 yaşındaki çocuğun üzerine, vinçle taşınan ahşap kapı düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:05
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        Vinçle taşınan kapı, 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü; o anlar kamerada
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        MARDİN'de14 yaşındaki çocuğun üzerine, vinçle taşınan ahşap kapı düştü. Çocuk başından yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde meydana geldi. İnşaata dam vinci ile taşınan ahşap kapılardan 1'i, 4'üncü kata geldiği sırada, malzemelerin taşınmasına yardım eden 14 yaşındaki erkek çocuğun üzerine düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Başından yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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