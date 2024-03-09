Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:35 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Mardin’de öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda yürümekte zorluk çekti, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Kızıltepe ilçesinde ise yağış sonrası, ilçe otogar alanı ile bazı ana cadde ve sokaklar, sular altında kaldı. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini  su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. 

        Yağışta Tepebaşı Mahallesi’ndeki ‘Halı Sokak’ olarak da bilinen 624’üncü Sokak, sağanak yağışın etkisiyle su altında kaldı. Yağış nedeniyle çevrede yaşayan ve sokaktan geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Mardin'de binanın havalandırma boşluğunda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi...
        Mardin'de binanın havalandırma boşluğunda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi...
        Mardin'de, aileler arasındaki 'muhtar adaylığı' kavgasının yeni görüntüleri...
        Mardin'de, aileler arasındaki 'muhtar adaylığı' kavgasının yeni görüntüleri...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Mardin'de halk buluşmalarına katı...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Mardin'de halk buluşmalarına katı...
        Mardin'de öğrencilerin yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı
        Mardin'de öğrencilerin yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı
        Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, öğrencilerle bir araya geldi
        Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, öğrencilerle bir araya geldi
        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor