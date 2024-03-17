Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor - Ayvalıkgücü Belediye Spor: 2-1

        Mardin 1969 Spor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 24'üncü hafta maçında konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediye Spor'u 90+8'de bulduğu golle 2-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:55 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor - Ayvalıkgücü Belediye Spor: 2-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin 1969 Spor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 24'üncü hafta maçında konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediye Spor'u 90+8'de bulduğu golle 2-1 yendi.

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 24'üncü hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediye Spor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım 3'üncü dakikada Serkan Köse'nin bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. Müsabakanın ikinci yarısında ise konuk ekip 90+6'ncı dakikada Akın Arıcan'ın penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı. Mardin Spor, 90+8'inci dakikada Volkan Geyik'in kaydettiği golle tekrar öne geçti. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 2-1 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan son nefeste!
        Aslan son nefeste!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başına gitti
        Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başına gitti
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Rusya: Macron, Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor
        Rusya: Macron, Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Mardin'de hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalan...
        Mardin'de hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalan...
        Mardin'de "Ramazan Sokağı" açıldı
        Mardin'de "Ramazan Sokağı" açıldı
        Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
        Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı