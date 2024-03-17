Mardin 1969 Spor - Ayvalıkgücü Belediye Spor: 2-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 24'üncü hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediye Spor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım 3'üncü dakikada Serkan Köse'nin bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. Müsabakanın ikinci yarısında ise konuk ekip 90+6'ncı dakikada Akın Arıcan'ın penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı. Mardin Spor, 90+8'inci dakikada Volkan Geyik'in kaydettiği golle tekrar öne geçti. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 2-1 sona erdi.

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