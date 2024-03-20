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        Mardin 1969 Spor, Gümüşhane maçı hazırlıklarına başladı

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 25'inci haftasında konuk edeceği Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:20
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        Mardin 1969 Spor, Gümüşhane maçı hazırlıklarına başladı
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        TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 25’inci haftasında konuk edeceği Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde yapılan çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda çift kale maç sonrası yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı. Kırmızı lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        17 Mart Pazar günü Ayvalıkgücü Belediye Spor karşısında alınan 2-1’lik zafer için futbolcuları kutlayan Ulaş Ulusan, tribünde takıma 90 dakika destek veren taraftara da teşekkür etti.

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