Mardin'de farklı dinlerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu

MARDİN'de Müslüman, Ezidi, Ermeni ve Süryanilerin temsilcileri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Farklı etnik kökenden, dinlerden ve dillerden insanların bugün burada kardeşçe aynı sofrayı ve aynı duyguları paylaşması tüm dünyanın örnek alması gereken bir tablo. Umarım burada yaşadığımız birlik, berberlik, dayanışma, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duyguları tüm dünyaya yayılır" dedi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar alanında 'Kardeşlik İftar Programı' düzenlendi. Programa, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, Ezidi, Süryani, Ermeni ve Müslüman vatandaşların da katılım sağladığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

‘MARDİN’İN ÖRNEK KARDEŞLİĞİNİ DÜNYAYA YANSITTIK’ Programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu buluşma ile Mardin'in örnek hoşgörüsü ve kardeşliğini dünyaya yansıttıklarını ifade ederek, “Ramazan ayı bizler için sadece aç ve susuz kalmak değildir. Aynı zamanda sabır, hoşgörü, merhamet, paylaşmak, bağışlanmak ve bağışlamak, iyilik ve güzellikleri artırmak gibi önemli değerleri hatırlamak, hatırlatmaktadır. Bu ayda, kendimiz dışında diğer insanların ihtiyaçlarını da düşünüp, yardımlaşma ve dayanışma gibi duygularımızı geliştiriyoruz. Dünyada sözde demokraside ve insan haklarında kimseye söz hakkı vermeyen, milli geliri Türkiye'den katbekat fazla olan ülkelerin güvenlik tedbirlerini artırıp, kapılarını ve vicdanlarını kapatarak zulüm gören ve mağdur olan insanların acılarına duyarsız kaldığını görüyoruz” diye konuştu.

'BU İFTAR ASLINDA KARDEŞLİĞİMİZİN İFTİHAR TABLOSUDUR' Vali Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü: "3 semavi dinin de mukaddesatı olan Kudüs'ü adeta ablukaya alıp, vahşet ve zulüm sahnesine çeviren ve bunu yaparken de sözde medeni devletlerin desteğini alan İsrail, Kudüs'te bir iftarın yapılmasına dahi tahammül etmiyor. Farklı etnik kökenden, dinlerden ve dillerden insanların bugün burada kardeşçe aynı sofrayı ve aynı duyguları paylaşması tüm dünyanın örnek alması gereken bir tablo. Umarım bugün burada yaşadığımız birlik, berberlik, dayanışma, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duyguları Mardin'den tüm dünyaya yayılır. Bu iftar aslında kardeşliğimizin iftihar tablosudur. Bizler burada, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyor, birbirimizi sevgi ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyoruz. Aynı zamanda Süryani kardeşlerimiz de kendi inançlarına göre şu an oruçlular. Oruçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bu topraklarda farkı inanç ve kültürden insanlar yüzyıllardır kardeşlik hukuku içerisinde yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ‘Türkiye Yüzyılı’nda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında bu ülkede yaşayan insanların desteği ve katkısı çok kıymetli. Ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de de artık güven, istikrar ve huzur iklimi hakim. Bu topraklarda yüzyıllardır, Türk, Arap, Kürt, Müslüman, Süryani, Ezidi tüm vatandaşlarımızla kardeşlik hukuku içerisinde, devletimizin, bayrağımızın, huzurumuzun, barışımızın ve kardeşliğimizin yanında olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim."