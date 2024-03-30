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        Mardin'de TIR devrildi; taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, büyükbaş taşıyan TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 22:23 Güncelleme: 30.03.2024 - 22:25
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        Mardin'de TIR devrildi; taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, büyükbaş taşıyan TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada TIR’dan inen hayvanlar, karayolunda dolaştı.

        Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen, Erbil istikametindeki TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki büyükbaşlar ise karayolunda dolaştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karayoluna inerek trafiği tehlikeye sokan hayvanlar ise yakalanarak sahibine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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