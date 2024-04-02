Seyhan bebek, ambulans uçakla Mardin'den Ankara'ya götürüldü

MARDİN'de böbrek hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Seyhan bebek, ambulans uçak ile Ankara’ya sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı'nda Hemolitik Üremik Sendromu (Böbreklerdeki küçük kan damarları hasar gördüğünde ve iltihaplandığında ortaya çıkan durum) tanısı ile tedavi gören 12 aylık Seyhan Beken’in ileri tetkik ve tedavisi için Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen Seyhan bebek, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı.