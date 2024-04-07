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        Halıları toplarken havalandırma boşluğuna düşen kadın, öldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktığı halıları toplarken dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düşen Şemse Dağlı (39), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:36 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:40
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        Halıları toplarken havalandırma boşluğuna düşen kadın, öldü
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktığı halıları toplarken dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düşen Şemse Dağlı (39), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram temizliği yapan Şemse Dağlı, yıkadığı halıları ilk katta evlerinin bulunduğu ve inşaat halinde olan 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktı. Havanın bozması üzerine yıkadığı halıları toplamak için dama çıkan Dağlı, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dağlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Dağlı, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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