TIR'ın çarptığı 15 yaşındaki Rozerin öldü

MARDİN’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde yolun karşısına geçerken TIR’ın çarptığı Rozerin Nuda Özalp (15) hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde uluslararası İpekyolu üzerindeki Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Rozerin Nuda Özalp’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Rozerin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Rozerin’in cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.