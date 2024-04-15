Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

MARDİN’in Midyat ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Midyat-Mardin kara yolu kırsal Acırlı Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, lastiği patlayan Mehmet Ç. (25) idaresindeki 34 FJJ 240 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Latif Ç. (20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.