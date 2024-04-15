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        Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:55
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        Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Midyat-Mardin kara yolu kırsal Acırlı Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, lastiği patlayan Mehmet Ç. (25) idaresindeki 34 FJJ 240 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Latif Ç. (20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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