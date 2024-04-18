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        Üzerine istinat duvarı çöken ev, tahliye edildi

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde üzerine istinat duvarı çöken 2 katlı müstakil ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:55
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        Üzerine istinat duvarı çöken ev, tahliye edildi
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde üzerine istinat duvarı çöken 2 katlı müstakil ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

        Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi’ndeki istinat duvarı, kot farkından dolayı aşağıda kalan bitişiğindeki 2 katlı müstakil evin üzerine çöktü. Evin duvar ve dam kısımlarında hasar oluşurken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ve çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi. Evdeki risk durumunun, yapı denetim ekiplerinin çalışmalarının ardından belirleneceği belirtildi.

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