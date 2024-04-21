Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres Geçidi'nde meydana geldi. 33 A0H 571 plakalı hafif ticari araç ile 34 HKC 122 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Burunacık O. (60), Bedir O. (41), Dawiva O. (8), Biten O. (44), Nasrı O. (15), Şehriban O. (30), Havin C., Murat Ş. (18), Siana S. (15), Bahar S. (61) ve Aram C. (8) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri

        Benzer Haberler

        Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yarala...
        Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yarala...
        Mardin'de seyir halindeki cip yandı
        Mardin'de seyir halindeki cip yandı
        Seyir halinde motoru tutuşan cip alev alev yandı; o anlar kamerada
        Seyir halinde motoru tutuşan cip alev alev yandı; o anlar kamerada
        Midyat Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Midyat Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Meryem, tarihi yerleri gezerken bulundu
        Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Meryem, tarihi yerleri gezerken bulundu
        Mardin'de eşine bıçakla saldırmaya çalışan koca gözaltına alındı
        Mardin'de eşine bıçakla saldırmaya çalışan koca gözaltına alındı