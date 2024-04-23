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        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı

        ADANA'nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden 4 tarım işçisi, memleketleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:05
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        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı
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        ADANA'nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden 4 tarım işçisi, memleketleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yan yana toprağa verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Mustafa Akfırat (28) ise tutuklandı.

        Kaza, dün sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mardin’den Manisa’nın Salihli ilçesine gitmek üzere yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Musafa Akfırat, Adana kent merkezine ulaştıktan sonra Kızıldağ Yaylası yolu üzerinden Pozantı'ya çıkmak için navigasyonla ilerlemeye başladı. Sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtı azalınca, mahallede yardım istenen kişi aracılığıyla yakıt takviyesi yapıldı. Vitesinin boşta olduğu belirtilen minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma düşüp yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada, Zozan Sakin (18), Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl (13) hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Kazadan yaralı kurtulan işçiler, araç kontrolden çıkmadan önce lastiklerden alev çıktığını öne sürdü.

        SÜRÜCÜ, FRENİN TUTMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü Mustafa Akfırat, ilk ifadesinde frenin tutmadığını, minibüsün arkasındaki römork nedeniyle aracın kontrolden çıktığını öne sürdü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Akfırat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        CENAZELER, MARDİN’E GETİRİLDİ

        Adana’daki otopsi işlemlerinin ardından ölen 4 kişinin cenazeleri, sabah saatlerinde memleketleri Kızıltepe ilçesine getirildi. Cenazeler, Akdoğan yolu üzerinde bulunan Fırat Mahallesi Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

        Yaralıların tedavilerinin ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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