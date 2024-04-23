Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki Faruk A. (48), Filiz T. (35) ve Berivan Y. (23) yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan birinin, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

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