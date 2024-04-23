Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak polis uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak polis uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki Faruk A. (48), Filiz T. (35) ve Berivan Y. (23) yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan birinin, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Adana'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi
        Adana'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi
        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı
        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra...
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra...
        Mardin'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
        Mardin'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi