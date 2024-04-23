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        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı (2)

        KAZADAÖLENLERİN 3'Ü KARDEŞ, BİRİ KUZENAdana'nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden ve memleketleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verilen 4 kişiden Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl'ın (13) kardeş, Zozan Sakin'in (18) ise kuzenleri olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 23:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:30
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        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı (2)
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        KAZADAÖLENLERİN 3’Ü KARDEŞ, BİRİ KUZEN

        Adana’nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden ve memleketleri Mardin’in Kızıltepe ilçesinde toprağa verilen 4 kişiden Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl’ın (13) kardeş, Zozan Sakin’in (18) ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Çakıl kardeşlerin babaları Ramazan'ın Çakıl'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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