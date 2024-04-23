Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı (2)

Adana’nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste hayatını kaybeden ve memleketleri Mardin’in Kızıltepe ilçesinde toprağa verilen 4 kişiden Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl’ın (13) kardeş, Zozan Sakin’in (18) ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Çakıl kardeşlerin babaları Ramazan'ın Çakıl'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

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