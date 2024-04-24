Mardin'de devrilerek yanan TIR'dan kendileri çıktılar; o anlar kamerada
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde devrildikten sonra alev alan TIR'daki 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde devrildikten sonra alev alan TIR’daki 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolu uluslararası İpekyolu’ndaki Atlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Gündoğdu Mezrası Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi. 2 kişinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada, TIR alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR’daki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR, vinç ile bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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