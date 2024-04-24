Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilerek yanan TIR'dan kendileri çıktılar; o anlar kamerada

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde devrildikten sonra alev alan TIR'daki 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilerek yanan TIR'dan kendileri çıktılar; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde devrildikten sonra alev alan TIR’daki 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolu uluslararası İpekyolu’ndaki Atlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Gündoğdu Mezrası Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi. 2 kişinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada, TIR alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR’daki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR, vinç ile bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı (2)
        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı (2)
        Mardin'de tekme tokat kavga kamerada
        Mardin'de tekme tokat kavga kamerada
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, koltuğunu bir öğrenciye devretti
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, koltuğunu bir öğrenciye devretti
        Savur Belediye Başkanı Hamidi, makam koltuğunu öğrencilere devretti
        Savur Belediye Başkanı Hamidi, makam koltuğunu öğrencilere devretti
        Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 y...
        Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 y...
        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı