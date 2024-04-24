Mardin'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Keleş’in kontrolünü yitirdiği traktör, şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünden, traktörün altında kalan sürücü İbrahim Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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