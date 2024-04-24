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        Mardin'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        MARDİN'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen traktörünün altında kalan İbrahim Keleş (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:30
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        Mardin'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde şarampole devrilen traktörünün altında kalan İbrahim Keleş (44), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Keleş’in kontrolünü yitirdiği traktör, şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünden, traktörün altında kalan sürücü İbrahim Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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