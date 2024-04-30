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        Sosyal medyada medyumluk yapıp, tartıştığı kişilere cinsel organını gösteren şüpheliye gözaltı kararı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde sosyal medyada kendisini 'medyum' olarak tanıtıp, '15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama' gibi işlemler yaptığını iddia eden, canlı yayında tartıştığı kişilerin, kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurarak, cinsel organını gösterdiği öne sürülen 'Yusuf Murat 'adını kullanan Yusuf Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:05
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        Sosyal medyada medyumluk yapıp, tartıştığı kişilere cinsel organını gösteren şüpheliye gözaltı kararı
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde sosyal medyada kendisini ‘medyum’ olarak tanıtıp, ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia eden, canlı yayında tartıştığı kişilerin, kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurarak, cinsel organını gösterdiği öne sürülen 'Yusuf Murat 'adını kullanan Yusuf Y. hakkında, gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı. Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip, tehditlerde bulundu. Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” dediği görüldü. Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.

        Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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