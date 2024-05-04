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        Tartıştıkları kişilerin bulunduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar; o anlar kamerada

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde motosikletle gelen 2 şüpheli, tartıştıkları kişilerin olduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 00:01 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:05
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        Tartıştıkları kişilerin bulunduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar; o anlar kamerada
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde motosikletle gelen 2 şüpheli, tartıştıkları kişilerin olduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. 

        Olay, akşam saatlerinde Nursaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine motosikletiyle gelen bir kişi, bir süre sonra içeridekilerle tartışmaya başladı. İş yerinden çıkıp motosikletiyle ayrılan şüpheli, daha sonra eli silahlı başka bir kişiyle iş yerinin önüne geldi. Pompalı tüfekle iş yerine ateş eden kişi, motosikletliyle bölgeden uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

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