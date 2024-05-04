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        Husumetli ailelerin silahlı kavgası; 1'i yoldan geçen 3 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i yoldan geçen, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:00
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        Husumetli ailelerin silahlı kavgası; 1'i yoldan geçen 3 yaralı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i yoldan geçen, 3 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 608’inci Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş açtığı kavgada ailelerden 2 kişi ile yoldan geçen 1 kişi, kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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