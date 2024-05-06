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        Mardin'de iş yerine motosikletle silahlı saldırıda 4 gözaltı

        MARDİN'de iş yerine pompalı tüfekle ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:35
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        Mardin'de iş yerine motosikletle silahlı saldırıda 4 gözaltı
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        MARDİN'de iş yerine pompalı tüfekle ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 4 Mayıs'ta, Nusaybin ilçesi Abdulkadirpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. İş yerine motosikletiyle gelen kişi, bir süre sonra içerdekilerle tartıştı. İş yerinden çıkıp motosikletiyle ayrılan şüpheli, daha sonra eli silahlı başka biriyle iş yerinin önüne geldi. Pompalı tüfekle iş yerine ateş eden kişi, motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına da yansıdan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin Nusaybin ve kent merkezinde yaptığı çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen F.A., İ.A., F.A. ve Ş.A. isimli şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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