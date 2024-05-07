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        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı husumetli ailelerin silahlı kavgasında 4 tutuklama

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan, biri yoldan geçen 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:35
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        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı husumetli ailelerin silahlı kavgasında 4 tutuklama
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan, biri yoldan geçen 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        Olay, 4 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 608’inci Sokak’ta meydana geldi. Husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D. (41), D.Ö. (23) ile yoldan geçen esnaf M.E.E. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntülerinde hafif ticari araçtan inen S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer gruptan kişiler tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü anlar yer aldı.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. gözaltına alındı. 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş., M.S., A.S. ve A.S., ‘Ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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