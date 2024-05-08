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        Tabanca ile bir süre önce atıldığı okulun kapısına gelip, 1 kişiyi yaralayan kız serbest

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan ve okul kapısında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlarla bir öğrencinin de yaralanmasına sebep olan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:30
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        Tabanca ile bir süre önce atıldığı okulun kapısına gelip, 1 kişiyi yaralayan kız serbest
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan ve okul kapısında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlarla bir öğrencinin de yaralanmasına sebep olan E.T. adlı kız (16), adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 6 Mayıs’ta Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce son sınıftayken okuldan atılan E.T adlı kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen E.T., belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kurşunlardan 2’si, C.S. (17) isimli erkek öğrencinin kol ve karın bölgesine isabet etti. Vücudunu sıyıran kurşunlarla yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elinde tabanca ile okulun kapısını da tekmeleyen E.T.'nin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.T.'yi gözaltına alındı. C.S. tedavisinin ardından taburcu edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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