Mardin'de yıldırımın düşme anı kamerada

Savur’da dün etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe kırsalında yağışla birlikte yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MARDİN’in Savur ilçesinde dün etkili olan sağanak sırasında kırsal alana yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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