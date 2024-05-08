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        Mardin'de yıldırımın düşme anı kamerada

        MARDİN'in Savur ilçesinde dün etkili olan sağanak sırasında kırsal alana yıldırım düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:15
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        Mardin'de yıldırımın düşme anı kamerada
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        MARDİN’in Savur ilçesinde dün etkili olan sağanak sırasında kırsal alana yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Savur’da dün etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe kırsalında yağışla birlikte yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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