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        Araçlarını durdurdukları Iraklıların paralarını gasbeden çeteye operasyon: 2 tutuklama

        MARDİN'in Derik ilçesinde Irak plakalı araçları durdurup silah zoruyla içindekilerin paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:00
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        Araçlarını durdurdukları Iraklıların paralarını gasbeden çeteye operasyon: 2 tutuklama
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        MARDİN’in Derik ilçesinde Irak plakalı araçları durdurup silah zoruyla içindekilerin paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Derik ilçesi İpekyolu üzerinde 3 Mayıs’ta çete kurup, durdurdukları Irak plakalı araçlarda seyahat edenlerin paralarını gasbettiği belirlenen 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan araç, silah ve dijital materyaller ile mağdurlardan gasbedilen 9 bin 990 dolar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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