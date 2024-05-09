Araçlarını durdurdukları Iraklıların paralarını gasbeden çeteye operasyon: 2 tutuklama

Derik ilçesi İpekyolu üzerinde 3 Mayıs’ta çete kurup, durdurdukları Irak plakalı araçlarda seyahat edenlerin paralarını gasbettiği belirlenen 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan araç, silah ve dijital materyaller ile mağdurlardan gasbedilen 9 bin 990 dolar ele geçirildi.

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