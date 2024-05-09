Araçlarını durdurdukları Iraklıların paralarını gasbeden çeteye operasyon: 2 tutuklama
MARDİN'in Derik ilçesinde Irak plakalı araçları durdurup silah zoruyla içindekilerin paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
MARDİN’in Derik ilçesinde Irak plakalı araçları durdurup silah zoruyla içindekilerin paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Derik ilçesi İpekyolu üzerinde 3 Mayıs’ta çete kurup, durdurdukları Irak plakalı araçlarda seyahat edenlerin paralarını gasbettiği belirlenen 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan araç, silah ve dijital materyaller ile mağdurlardan gasbedilen 9 bin 990 dolar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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