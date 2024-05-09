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        Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 22:50 Güncelleme: 09.05.2024 - 22:55
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        Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Lokman Y. (38) ve Ali A. (60), yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Lokman Y. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali A. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kavgayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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