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        3 aylık evli çiftin 500 bin TL'lik düğün altınlarını çaldılar

        MARDİN'de, Birgül (33)-Edip Çelik (34) çiftinin 500 bin TL değerindeki altınları, evlerinden çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:00
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        3 aylık evli çiftin 500 bin TL'lik düğün altınlarını çaldılar
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        MARDİN'de, Birgül (33)-Edip Çelik (34) çiftinin 500 bin TL değerindeki altınları, evlerinden çalındı. Çift şikayetçi olurken, şüphelilerin binaya girip çıkarken yüzlerini kapattığı güvenlik kamerasına yansıdı. Kuaförde çalışan Birgül Çelik, "3 ay önce evlendik. Piyasa değeri 500 bin TL olan altınlarımız, 2 hırsız tarafından çalındı. Sadece altınları değil, 18 yıllık emeğimizi ve hayallerimizi de çaldılar” dedi.

        Olay, 9 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi merkezinde, Ali Ertaş Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Üç ay önce evlenip ailelerine ait apartmana yerleşen Birgül-Edip Çelik çifti, düğünlerinde takılan 500 bin TL değerindeki altınları evde sakladı. Kadın kuaföründe çalışan ve akşam eve gelince hırsızlığı fark eden Birgül Çelik, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; kadınların yüzlerini kapatıp kapıyı zorlayarak açmaları ve bir süre sonra tekrar yüzlerini kapatarak binadan çıkmaları yer aldı.

        'ÇOK ÜZGÜN VE MAĞDURUZ'

        Altınlarını yatak odasındaki bazanın altında sakladığını belirten Birgül Çelik, "Ben 18 yıldır bayan kuaföründe çalışıyorum. 3 ay önce evlendik. Sadece altınları değil, 18 yıllık emeğimizi ve hayallerimizi de çaldılar. Akşam eve gelince fark ettim. Altınları kontrol etmek için bazayı açtığımda çantanın açık olduğunu, poşetin yerde olduğunu ve altınların yerinde olmadığını gördüm. Binanın girişinde bulunan iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsız kadınlar, yüzlerini kapatarak sadece akrabalarımızın olduğu binaya girerek kapıyı zorlayarak bir şekilde içeri giriyorlar. Bazanın altındaki altınlarımızı alıp yine yüzlerini kapatarak çıkıp gidiyorlar. Hemen durumu emniyete bildirdik, polis geldi ve parmak izi aldı. Lütfen bize müjdeli bir haber verin. Çok perişanız, çok mağduruz. 18 yıllık emeğimin yanında eşimin düğün için yaptığı borç var. Tek temennimiz bu kadın hırsızların bulunmasıdır" diye konuştu.

        Edip Çelik de "Eşimin de 18 yıllık emeği var. Bunlar ve düğünde takılan takıları hepsini alıp götürdüler. Hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı. Belki hata yaptık, altınları orada tutmamalıydık ama böyle de olacağını bilemezdik. Çok üzgünüz, mağduruz. İnşallah bir an önce kadınlar bulunur da altınlarımıza kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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