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        Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki Emin ağır yaralandı, sürücü kaçtı; kaza kamerada

        MARDİN'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Emin B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:30
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        Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki Emin ağır yaralandı, sürücü kaçtı; kaza kamerada
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        MARDİN'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Emin B. (5), ağır yaralandı. Sürücü, olay yerinden kaçtı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam, kırsal Ortaköy Mahallesi, Artuklu-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçen Emin B.'ye çarptı. Sürücü kaza sonrası kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Emin B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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