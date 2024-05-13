Belediye önündeki tartışmada vuruldu

MARDİN'de, Kadri A. (48), Kızıltepe ilçesi belediye hizmet binası önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Kızıltepe Belediyesi hizmet binası önünde yaşandı. Kadri A. ile ismi öğrenilmeyen kişi, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmada şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Kadri A.'ya ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Kadri A., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadri A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.