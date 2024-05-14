Bekçiyi dövüp, tarladaki traktör ve trafoları ateşe verdiler; geçen yıl da yakılmıştı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait buğday tarlasına gelen kimliği belirsiz kişiler, bekçiyi dövüp bağlayarak, 2 traktör ile 2 elektrik trafosu ve tarım malzemelerini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, geçen yıl da Ateş kardeşlere ait tarlada 50 dönüm alanın zarar gördüğü yangında 4 mercek düzeneği tespit edilmişti.

Olay, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası’nda meydana geldi. İddiaya göre, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait buğday tarlasına gece yarısından sonra gelen kimliği belirsiz kişiler, gece bekçisini dövüp bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra 2 traktör, tarımsal sulamaya enerji sağlayan 2 elektrik trafosu ve çok sayıda sulama borusu ile malzemeleri ateşe veren şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.