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        Mardin Barosu'ndan Prof. Dr. Akgündüz hakkında suç duyurusu

        MARDİN Barosu, X hesabından "Mardin'de kaçak elektriği kullanan k…leri vatandaşlıktan çıkarınız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:25
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        Mardin Barosu'ndan Prof. Dr. Akgündüz hakkında suç duyurusu
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        MARDİN Barosu, X hesabından "Mardin'de kaçak elektriği kullanan k…leri vatandaşlıktan çıkarınız. Bunlar hırsız ve haysiyetsiz” ifadelerini paylaşan Rotterdam İslam Üniversitesi (IUASR) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı İsmail Elik, savcılığın Akgündüz hakkında resen soruşturma başlatması gerektiğini de belirterek, “Suç duyusunda bulunduk. Suç duyurusunun ardından söz konusu şahıs paylaşımını sildi ama yaptıklarının arkasında duruyor. Daha önce de benzer paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşım, hem hakaret suçu işlemekte hem de bir bölge insanını başka bölge insanına karşı hedef konumuna getiriyor” dedi.

        Rotterdam İslam Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, X hesabından “Mardin'de kaçak elektriği kullanan k…leri vatandaşlıktan çıkarınız. Bunlar hırsız ve haysiyetsiz” paylaşımı yaptı. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen Prof. Dr. Akgündüz, bu kez de ‘Hayret. Türkiye’de hırsızlara sahip çıkanlar çoğalmış…” paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Akgündüz daha sonra da “Kardeşlerim, Özellikle Doğu'da elektrik hırsızlığı yapanlar ya PKK'lıdır ya da onların tahrik ve propagandalarına aldanan ahmaklardır. Samimi dindarlar, bunun haram olduğunun farkındadırlar” paylaşımını yaptı.

        Mardin Barosu Prof. Dr. Akgündüz’ün yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘hakaret ve halkın bir kesimini aşağılama’dan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Prof. Dr. Akgündüz, bu kez “Mardinli kardeşlerime ve Adalet Bakanına, Mardin Barosu elektrik hırsızlarına sahip çıkıyormuş. Bilin ki, dünyadan göç edinceye kadar, İslam’ın emrine uyarak, Batı'da yahut Doğu’da, bütün hırsızlara karşı çıkacağım. Hırsızları savunanları hesaba katmayacağım” paylaşımında bulundu.

        ‘MARDİN HALKINI RENCİDE ETMİŞTİR’

        Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik, Mardin halkına yönelik çirkin ithamların ve sözlerin kabul edilemeyeceğini, suç duyurusunda bulunarak gerekeni yaptıklarını, konunun da takipçisi olacaklarını söyledi. Elik, “Sosyal medya platformu üzerinden Ahmet Akgündüz isimli şahıs bütün Mardin halkını zan altında bırakan ifadelerle ağza alınmayacak ağır hakaretlerde bulunarak Mardin halkını rencide etmiştir. Profesörün yapmış olduğu paylaşım elbette ki kabul edilemez. Paylaşımında kullandığı ifadeler bırakın profesör ünvanlı bir şahsın, herhangi bir kişinin kullanamayacağı ifadelerdir. Tüm Mardin halkını zan altında bırakmış. Tabii ki bunun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Mardin Barosu, Mardin halkına yapılan bu hakarete elbette ki sesiz kalamaz, suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunun ardından söz konusu şahıs paylaşımını sildi ama yaptıklarının arkasında duruyor. Daha önce de benzer paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşım, hem hakaret suçu işlemekte hem de bir bölge insanını başka bölge insanına karşı hedef konumuna getiriyor. Eğer söz konusu şahsın elinde mahkemece karar verilmiş bir belge varsa bunu açıklaması lazım. Ama bütün Mardin halkını zan altında bırakan ifade ve suçlama olamaz. Üstelik kabul edilemeyecek bir ifade” diye konuştu.

        ‘SAVCILIĞIN RESEN SORUŞTURMASI GEREKİYORDU’

        Savcılığın resen soruşturması gerektiğini de kaydeden Elik, “Biz isterdik ki, savcılık bunu resen soruştursun. Bütün bir ilin halkını zan altında bırakıyor. İnsanın ağzına alması bile korkunç olan cümlelerle Mardin halkına hakaret ve küfürler ediyor. Savcılığın resen soruşturması gerekiyordu ama biz gerekenleri yaptık. Mardin halkı bu konuda barosuna güveniyor, biz de gerekenleri yapacağız ve takip edeceğiz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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