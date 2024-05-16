Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan yangın 30 dönüm buğday ekili alanı yaktı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında mayınlı bölgede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 23:09 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan yangın 30 dönüm buğday ekili alanı yaktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında mayınlı bölgede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA araçlarının da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 30 dönüm ekili arazi yandı.

        ​Yangın, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi ile Suriye arasındaki mayınlı sınır bölgesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki ekili buğday alanına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına iş makineleri ve TOMA da tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Güneşli günler kapıda
        Güneşli günler kapıda
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Mardin'de 'eylem' yasağı
        Mardin'de 'eylem' yasağı
        Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklan...
        Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklan...
        Midyat'ta turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmeler denetlendi
        Midyat'ta turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmeler denetlendi
        Mardin'de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Mardin'de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı
        Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı
        Mardin'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi