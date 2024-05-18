Fatih Erbakan: Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yoksulluk sınırı bugün 4 kişilik aile için 60 bin TL’ye dayanmış. Ayda 60 bin TL’den az geliri olan aileler bugün Türkiye’nin şartlarında yoksuldur. Temel ihtiyaçlarını tamam manasında karşılamıyor. Bu hesaba göre Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırının, yüzde 80’i yoksulluk sınırının altındadır. Enflasyonda dünya 4'üncüsü olmuş durumdayız” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Mardin’e geldi. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Erbakan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne değinerek, “Milletimiz bu seçimde Milli Görüş’e ve Yeniden Refah Partimize büyük bir destek verdi. İl ve ilçe bazındaki sonuçların yanında Türkiye genelinde bir önceki seçimde yüzde 2,9, bu seçimde belediye meclis üyeliği Türkiye geneli sonucu olarak da yüzde 7 oy oranına ulaşıldı. Bu 1 sene dahi geçmeden kısa bir süre içerisinde yüzde 2,9’dan yüzde 7’ye oylarımızın çıkmasıdır. Bununla beraber 132 ilçede yüzde 20’nin üzerinde oy alındı. 210 ilçede de yüzde 10’un üzerinde oy alındı. 3 milyon oy yüzde 7 oy oranı ve 63 belediye bunlardan bir tanesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir tanesi de Yozgat Belediyesi, diğerleri de il ve ilçe belediyeleri” dedi.

‘PARTİMİZİ 2028 SEÇİMLERİNDE İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ’ Yeniden Refah Partisi’ni 2028’de iktidara taşıyacaklarını belirten Erbakan, “Tabii ki bizler bundan sonra çalışmalarımıza çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Milletimizin teveccühünü daha da üst seviyeye çıkarmak için teşkilat çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Yeniden Refah Partimizin kurulduğu günler bugüne kadar sürekli halkımızın içindeydi. Anadolu Buluşmaları ile milletimizle buluşuyordu. Şimdi inşallah daha da yoğun bir şekilde bu çalışmalar devam edecek. Kazanmış olduğumuz 63 belediyemizde milletimizin bu güvenine layık olmak Milli Görüş belediyeciliği ve ahlaklı belediyecilik uygulayacağız. Ve bu yapılacak hizmetlerin etkisiyle de teşkilatlarımızın da gayretleri ile Yeniden Refah partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız. Gayretimiz, çabamız bu yönde” diye konuştu.

‘MİLLETİMİZİN GÜNDEMİ, EKONOMİK KRİZDİR’ Sadece yerel yönetimlerle sorunların çözülmeyeceğini vurgulayan Erbakan, şöyle konuştu: “Bunların çözülebilmesi için merkezi iktidar yetkisi gerekiyor. Bunların da çözülebilmesi için 2028 yılında Yeniden Refah partimizin iktidar yapmak istiyoruz. Bir defa Türkiye’de en önemli problemlerden bir tanesi milletimizin gündemi ekonomik krizdir. Diğer taraftan emekli maaşına baktığımız zaman 10 bin TL olduğunu görüyoruz. Milyonlarca emekli açlık sınırının yarısı kadar bir maaşla hayat mücadelesi veriyor. Yoksulluk sınırı bugün dört kişilik aile için 60 bin TL’ye dayanmış. Ayda 60 bin TL’den az geliri olan aileler, bugün Türkiye’nin şartlarında yoksuldur. Temel ihtiyaçlarını tamam manasında karşılamıyor. Bu hesaba göre Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırının, yüzde 80’i yoksulluk sınırının altındadır. Enflasyonda dünya 4'üncüsü olmuş durumdayız. Bizim önümüzde sadece Arjantin, Lübnan ve Suriye kalmış durumda.”

Bu enflasyon ortamında verilen maaşlarla ve bu gelir seviyesiyle milletin hayatta kalmasının mümkün olmadığını söyleyen Erbakan, “Emekli, asgari ücretli ve memur dışında çiftçilerimiz elektrik fiyatları ile sulama yapması mümkün değildir. İthal gübre fiyatları ile tohum fiyatları ile ve mazot fiyatıyla tarım ve hayvancılığı yapabilmesi mümkün değildir. Esnaf kan ağlıyor. İş yeri kiraları, enerji maliyetleri, vergi, döviz kurları ve faiz oranlarıyla bütün bunların yanında hepsinin bir kenara bıraksanız alım güçleri yok. Toplumun yüzde 85’i yoksul olursa, yüzde 45’i açlık sınırının altında olursa toplumun alım gücü olabilir mi? En iyi esnaflığı ve en iyi ürün de getirseniz bir satış yapmanız ve eve ekmek götürebilmeniz mümkün olmuyor. 28 Şubat hükümlerinin affedilmesi konusunda, neden böyle bir zamanda neden şimdi yapıldı? Bununla ilgili tabii ki takdiri milletimize bırakıyoruz. DEM Parti ile ilgili karar hukuku gibi bir süreçtir. Karar verildi, bunun gerekçesini, sebeplerine bakmamız ve incelememiz gerekir ve buna göre bir yorum yapmamız daha doğru olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.