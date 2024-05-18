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        Mardin'de 3 gündür kayıp olarak aranan güvenlik korucusu, ölü bulundu

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 16 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranan Güvenlik Korucusu Engin Aslan (35), silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:25
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        Mardin'de 3 gündür kayıp olarak aranan güvenlik korucusu, ölü bulundu
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde 16 Mayıs’tan bu yana kayıp olarak aranan Güvenlik Korucusu Engin Aslan (35), silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Mayıs’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan Güvenlik Korucusu Engin Aslan’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bir çiftlikte yaptığı aramada, Aslan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Aslan’ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan’ın cansız bedeni, Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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