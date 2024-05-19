Birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.A., dini nikahla birlikte yaşadığı Media Elmahmoud'u bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine ekipler gönderildi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakalanan şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

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