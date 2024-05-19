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        Mardin'de silahla vurularak öldürülen güvenlik korucusu ile ilgili 5 şüpheli gözaltında

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 16 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranan ve dün amcasının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Güvenlik Korucusu Engin Aslan'la (35) ilgili başlatılan soruşturmada, amca A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:51 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:55
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        Mardin'de silahla vurularak öldürülen güvenlik korucusu ile ilgili 5 şüpheli gözaltında
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde 16 Mayıs’tan bu yana kayıp olarak aranan ve dün amcasının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Güvenlik Korucusu Engin Aslan’la (35) ilgili başlatılan soruşturmada, amca A.A.'nın ardından bugün de 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi’nde meydana geldi. 16 Mayıs’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan Güvenlik Korucusu Engin Aslan’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin Aslan’ın amcası A.A.'ya ait çiftlikte yaptığı aramada, Aslan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Aslan’ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan’ın cansız bedeni, Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dün Aslan’ın amcası A.A. gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında bugün de 4 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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