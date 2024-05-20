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        Mardin'de evde yangın; 2 çocuk dumandan etkilendi

        MARDİN'de müstakil bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:45
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        Mardin'de evde yangın; 2 çocuk dumandan etkilendi
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        MARDİN’de müstakil bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çocuklar tedaviye alındı.

        Yangın, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Abdulkadir K.’ye ait müstakil evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde o sırada anne babaları bulunmayan F.G.K (13) ve H.K. (6) dumandan etkilendi.2 kardeş, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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