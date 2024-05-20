Mardin'de, menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yolbilen Mahallesi mevkisi, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre’den Nusaybin istikametine ilerleyen Azad Tün yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton menfez bendine çarptı. Kazada sürücü Azad Tün ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tün’ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü.

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