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        Mardin'de, menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü Azad Tün (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:40 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:45
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        Mardin'de, menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü Azad Tün (46), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yolbilen Mahallesi mevkisi, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre’den Nusaybin istikametine ilerleyen Azad Tün yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton menfez bendine çarptı. Kazada sürücü Azad Tün ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tün’ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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