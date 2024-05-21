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        Otomobilin çarptığı Ferhat, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

        MARDİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ferhat Ballı (17), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:10
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        Otomobilin çarptığı Ferhat, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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        MARDİN’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ferhat Ballı (17), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 16 Mayıs’ta Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Ballı’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Ballı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Ballı, 5 gün sonra bugün doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ballı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yalım Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında sürücünün gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

        Soruşturma devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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