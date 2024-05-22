Traktörden düşen 6 yaşındaki Muhammed Ensar, öldü

Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Ensar Demir, babasının kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Muhammed Ensar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Ensar’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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