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        Traktörden düşen 6 yaşındaki Muhammed Ensar, öldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen Muhammed Ensar Demir (6), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:25
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        Traktörden düşen 6 yaşındaki Muhammed Ensar, öldü
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen Muhammed Ensar Demir (6), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Ensar Demir, babasının kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Muhammed Ensar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Ensar’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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