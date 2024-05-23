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        Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen'den kan bağışı çağrısı

        MARDİN'de Türk Kızılay'ın 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla düzenlediği kampanyaya katılan 'Dünyanın en uzun boylu adamı' Sultan Kösen, "Hasta insanlarımıza bir can, bir umut olalım" diyerek kan bağışı çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:25
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        Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen'den kan bağışı çağrısı
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        MARDİN'de Türk Kızılay'ın 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla düzenlediği kampanyaya katılan 'Dünyanın en uzun boylu adamı' Sultan Kösen, "Hasta insanlarımıza bir can, bir umut olalım" diyerek kan bağışı çağrısında bulundu.

        Mardin Valiliği ve Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle Artuklu 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda, ‘Birbirimize candan bağlıyız’ sloganıyla ulusal kan bağışı kampanyası düzenlendi. İki gün sürecek olan kampanyada 6 kan alma ekibi, 6 doktor ve 18 uzman görev aldı. Kampanyaya, 2 metre 51 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'Dünyanın en uzun boylu adamı' ünvanına sahip Sultan Kösen de katıldı. Kampanya, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 21.30 saatleri arasında sürecek.

        'BİR DAMLA KAN İLE BİN DAMLA UMUT OLALIM'

        Kampanyada 1047 ünite kan toplanmasının hedeflendiğini belirten Vali Tuncay Akkoyun, "Mardin Valiliğimiz ve Mardin Kan Bağış Merkezimiz iş birliğinde geleneksel hale gelmesini arzuladığımız ve istediğimiz büyük bir kan bağışı kampanyasını başlatıyoruz. Hedefimiz 1047 ama bu sayının çok üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Kanın tek kaynağı insandır. Kan üretilemeyen, muadili olmayan bir sıvıdır. Dolayısıyla bizler kan bağışı yaparak hem sağlıklı olma noktasında büyük bir kazanım elde etmiş olacağız, hem de vermiş olduğumuz 1 ünite kan ile en az 3 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile olmuş olacağız. Bu bir vatandaşlık görevidir. İlk 20 dakikada 42 ünite kan alındığı bilgisini aldık. 1 dakikada 2 vatandaşımız kan veriyor. Bu güzel bir rakam, bütün vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bir damla kan ile bin damla umut olalım. Bu kampanyaya, bu gönül seferberliğine destek olalım" diye konuştu.

        'HERKES KAN BAĞIŞINDA BULUNSUN'

        Mardinli Sultan Kösen de kan bağışı çağrısında bulunarak, "Bugün Mardin Valiliği ile Kızılay'ın birlikte yapmış olduğu kan bağışı kampanyasına katıldık. Tüm Mardin halkını kan bağışına bekliyoruz. Hedefimiz 1047 ünite, inşallah bu sayıya ulaşırız. Hasta insanlarımıza bir can, bir umut olalım. Herkes kan bağışında bulunsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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