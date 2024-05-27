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        9 çocuk babası, temizlediği tabancasının ateş almasıyla öldü

        MARDİN'de, Abdülmecit Karadeniz (55), iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş almasıyla başından vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:30
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        9 çocuk babası, temizlediği tabancasının ateş almasıyla öldü
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        MARDİN'de, Abdülmecit Karadeniz (55), iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş almasıyla başından vurularak hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğüne katıldıktan sonra evine dönen Abdülmecit Karadeniz'in, iddiaya göre, tabancası temizlediği sırada ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Karadeniz'in başına isabet etti. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, kurtarılamadı. 9 çocuk babası Karadeniz'in cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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