9 çocuk babası, temizlediği tabancasının ateş almasıyla öldü
MARDİN'de, Abdülmecit Karadeniz (55), iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş almasıyla başından vurularak hayatını kaybetti.
MARDİN'de, Abdülmecit Karadeniz (55), iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş almasıyla başından vurularak hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğüne katıldıktan sonra evine dönen Abdülmecit Karadeniz'in, iddiaya göre, tabancası temizlediği sırada ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Karadeniz'in başına isabet etti. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, kurtarılamadı. 9 çocuk babası Karadeniz'in cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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