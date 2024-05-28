Okul bahçesinde oynarken eline çitin telleri saplandı

MARDİN’de okulun bahçesinde oyun oynarken eline trafoyu çevreleyen çit telleri saplanan Zeynep D. (13), itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Kasımiye İlköğretim Okulu’nun bahçesinde oyun oynayan Zeynep D.’nin (13) sağ eline, elektrik trafosunu çevreleyen çitin telleri saplandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri eşliğinde teli keserek çocuğu kurtardı. Zeynep D., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeynep D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.