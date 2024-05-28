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        Nusaybin'de bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:45
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        Nusaybin'de bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Nusaybin ilçesinin kırsal Akarsu Mahallesi’nde, öğle saatlerinde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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