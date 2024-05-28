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        Mardin'de biçerdöverin altında kalan köpeğin 3 ayağı koptu

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındayken biçerdöverin altında kalan köpeğin 3 ayağı koptu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:15
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        Mardin'de biçerdöverin altında kalan köpeğin 3 ayağı koptu
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındayken biçerdöverin altında kalan köpeğin 3 ayağı koptu.

        Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Öğrencik Mahallesi’nde yaşandı. Tarlada buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, ekinlerin arasına saklanan köpeği fark etmedi. Sesler üzerine aracı durduran operatör, köpeğin 3 ayağının koptuğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek, veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Kısırlaştırma Merkezi’ne götürülerek tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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