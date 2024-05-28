Mardin'de biçerdöverin altında kalan köpeğin 3 ayağı koptu
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındayken biçerdöverin altında kalan köpeğin 3 ayağı koptu.
MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındayken biçerdöverin altında kalan köpeğin 3 ayağı koptu.
Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Öğrencik Mahallesi’nde yaşandı. Tarlada buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, ekinlerin arasına saklanan köpeği fark etmedi. Sesler üzerine aracı durduran operatör, köpeğin 3 ayağının koptuğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek, veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Kısırlaştırma Merkezi’ne götürülerek tedaviye alındı.
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