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        Mardin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı

        MARDİN'de bahçede çıkıp, ormana sıçrayan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:50
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        Mardin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı
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        MARDİN'de bahçede çıkıp, ormana sıçrayan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Nusaybin ilçesi kırsal Akarsu Mahallesi'ndeki bir bahçede, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 3 hektar alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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