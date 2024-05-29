Mardin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı

Nusaybin ilçesi kırsal Akarsu Mahallesi'ndeki bir bahçede, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 3 hektar alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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