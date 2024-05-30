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        Mardin'de çıkan örtü yangını, büyümeden söndürüldü

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:35
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        Mardin'de çıkan örtü yangını, büyümeden söndürüldü
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        MARDİN’in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bugün akşam saatlerinde Ömerli ilçesi kırsal Kocasırt Mahallesi’nde örtü yangını çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarıya olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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