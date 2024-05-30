Mardin'de çıkan örtü yangını, büyümeden söndürüldü

Bugün akşam saatlerinde Ömerli ilçesi kırsal Kocasırt Mahallesi’nde örtü yangını çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarıya olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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