Yeni aldığı telefon cebinde yandı; yaşanan panik kamerada

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde arkadaşlarına yardım için geldiği dönerci dükkanında yeni aldığı pantolonun cebindeki telefonu, alev alarak yanan Mehmet Ece’nin (17) bacağında ve elinde kızarıklıklar oluştu. Olay anı ve iş yerinde yaşanan panik güvenlik kamerasına yansırken, Ece, “Bir an bacağımın ısındığını fark ettim. Elimi attığımda elim de yandı. Telefonu çıkarttığım gibi yere attım, patladı, dumanlar yükseldi. Neye uğradığımızı şaşırdık, büyük panik yaşadık” dedi.

Olay, 28 Mayıs’ta sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesindeki bir dönerci dükkanında meydana geldi. Turşu yapımı için arkadaşlarına yardıma gelen Mehmet Ece’nin yeni aldığı pantolonunun cebindeki telefonu, bir anda alev aldı. Hemen ayağa kalkan Ece, telefonu cebinden çıkararak yere attı. Telefondan dumanlar yükselirken, Ece’nin bacağında ve elinde kızarıklıklar oluştu. Olay anı ve yaşanan panik de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.