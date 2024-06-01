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        Mardin'de 120 dönüm arpa ekili arazi yandı

        MARDİN'in Savur ilçesinde çıkan yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:15
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        Mardin'de 120 dönüm arpa ekili arazi yandı
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        MARDİN'in Savur ilçesinde çıkan yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü. 

        Savur ilçesine bağlı kırsal Soylu Mahallesi'nde, arpa ekili arazide öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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