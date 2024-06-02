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        Tavandan sıva parçası düştü; anne ile oğlu yaralandı

        MARDİN'detavan sıvası düşen tek katlı evde, anne H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 18:05 Güncelleme: 02.06.2024 - 18:10
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        Tavandan sıva parçası düştü; anne ile oğlu yaralandı
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        MARDİN'detavan sıvası düşen tek katlı evde, anne H.D. ile 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 21 Kasım Şehir Stadyumu yakınlarındaki tek katlı evde meydana geldi. Tavan sıvası düşen evde, H.D. ile oğlu Ö.A.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile oğlu, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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