Tavandan sıva parçası düştü; anne ile oğlu yaralandı

MARDİN'detavan sıvası düşen tek katlı evde, anne H.D. ile 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 21 Kasım Şehir Stadyumu yakınlarındaki tek katlı evde meydana geldi. Tavan sıvası düşen evde, H.D. ile oğlu Ö.A.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile oğlu, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.